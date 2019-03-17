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(Görüntülü) Suriyeli veli ve öğrencilere ‘Çanakkale Destanı’nı anlattı

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "Mektep İstanbul Projesi" kapsamındaki bir grup Suriyeli öğrenciye 'Çanakkale Destanı' anlatıldı. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yarın 104’üncü yıldönümü kutlanacak ‘Çanakkale...

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "Mektep İstanbul Projesi" kapsamındaki bir grup Suriyeli öğrenciye 'Çanakkale Destanı' anlatıldı. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yarın 104’üncü yıldönümü kutlanacak ‘Çanakkale Zaferi Destanı'nı her yönüyle anlatmak amacıyla sürdürdüğü projeye 'Çanakkale Zaferi Haftası' nedeniyle Suriyeli öğrenci ve veliler de dahil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki örf, adet ve gelenekleri yakından tanınması, kültür alış verişinde bulunarak, sosyalleşmeleri, toplumsal entegrasyonları, Türk kültürü ve dilini öğrenmeleri kapsamındaki ‘Mektep İstanbul Projesi’ kapsamında 4 okuldaki 28 Suriyeli öğrenci ve velileri davet edildi. Projeyi hazırlayıp sorumluluğunu üstlenen Emekli Topçu Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bulunan sergi alanına getirilen Suriyeli öğrenci ve velilerine büyük mücadeleyi haritalar üzerinde, maket gemi, asker, silah, mayın gibi harp silah ve araçlarını kullanarak anlattı. Suriyeliler özellikle 215 kilo ağırlığındaki top mermilerini tek başına taşıyan Seyit Onbaşı hakkında anlatılanlardan etkilendi. SURİYELİLER'İ ÇANAKKALE'YE GÖTÜRME ÖNERİSİ Emekli Albay Tekbaş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi kapsamında bize konuk oldunuz. 45-50 kişi bir araya gelirseniz, tahsis edilecek bir otobüsle sizi günübirlik Çanakkale’ye götürüp ecdadımızın 251 bin şehit verdiği o topraklara götürebiliriz” dedi.

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