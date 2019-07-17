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(Görüntülü) Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire...

ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Abidin Dino Parkı'nda dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş., yakalanarak, Zabıta Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada yapılan üst aramasında A.E.Ş’nin(52) üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'nca el konulurken, A.E.Ş’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 153 TL para cezası kesildi.

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