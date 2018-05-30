(Görüntülü) Suriyeli dilenciler, kavşaklardan ayrılmıyor

Turgay İPEK ERZURUM, () Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak büyük umutlarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerin bir bölümü dilenerek yaşamlarını sürdürüyor. Erzurum merkez ve merkez ilçelerinde kiraladıkları harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelerin özellikle kadınları, kucaklarında küçük çocukları ile birlikte kavşakları mesken tuttu. Yanan kırmızı ışıkla birlikte sürücülerin ya da otomobilin diğer pencerelerine giden kadınlar, çocuklarını ön plana çıkarıp, para istiyor. Polislerin sık sık topladığı Suriyeli dilenciler, yine de buralardan ayrılmıyor. Sığındıkları Türkiye'de dilenmekten başka çarelerinin olmadığını ifade eden Suriyeli kadınlar, Başımızı soktuğumuz harabe evlere en az 300 lira kira veriyoruz. Dondurucu soğuklarda bile o evlerde kaldık. Kimse iş vermiyor. Aş evlerinden aldığımız yemekle karnımızı doyruyoruz. Şu an yapabileceğimiz tek iş dilenmek. Polis yakalayıp götürüyor ama biz yine geliyoruz dediler. Suriyeli dilencilerin huzurlarını kaçırdığını söyleyen bazı esnaf ise, Her beş dakikada bir işyerimize dilenci geliyor. Hem bizi hem müşteriyi canından bezdirdiler. İstedikleri şeyi vermediğin zamanda gitmiyor. Bunlar Türkiye'yi rezil ediyor. Bazılarını özel araçla getirip bırakıp gidiyorlar diye konuştu