Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu. İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.
(Görüntülü) Suriye'deki engellilere destek
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu. İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını...
20 Mart 2019 Çarşamba 18:12
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