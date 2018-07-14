(Görüntülü) Sur'da esnaf, tayini çıkan emniyet müdürü için imza kampanyası başlattı

DİYARBAKIR'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık'ın tayin haberi, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarını üzdü. İmza kampanyası başlatan Sur esnafı, Karacık'ın gitmesi halinde kepenk ve kontak kapatacaklarını söyledi. ​Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Asuman Karacık, hendek ve barikat olaylarının ardından geçen yıl Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Yaklaşık 1,5 yıldır ilçede görev yapan Karacık, kısa sürede esnaf ve vatandaşların gönlünde yer edindi. Sık sık esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Karacık'ın Hatay'a tayininin çıkması esnaf ve vatandaşları üzdü. Karacık'ın tayininin durdurulması için imza kampanyası başlatan esnaf, Emniyet Müdürü'nün gitmesi durumunda kepenk ve kontak kapatacaklarını söyledi. Diyarbakır'ın ticaret merkezi olarak bilinen Balıkçılarbaşı semtindeki Eski Çarşı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yardım, bin 267 esnafın, Asuman Karacık gitmemesi için imza verdiğini belirterek, "Emniyet Müdürümüzü çok seviyoruz. Görev süresi boyunca ilçemize çok büyük katkıları oldu. Tayin haberi bizi çok üzdü. Bürokratlarla yazışmalarımız devam ediyor. CİMER ve İçişleri Bakanlığı'na yazdık. Dün Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi'yi de ziyaret ederek, Asuman Müdürün gitmesini istemediğimizi söyledik. Biz esnaf olarak, halk olarak burada kalmasını istiyoruz. Asuman Hanım giderse, biz kepenk kapatacağız. Minibüsler de bir saat boyunca kontak kapatacak. Asuman Hanımın kapısı buradaki herkese açık. Biz, halk olarak onu seviyoruz. Kendisi halkın yanında olduğu için, ne zaman gitsek, kapısını çalsak, sorgusuz, sualsiz, randevusuz, yanına gidebiliyoruz. Elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Kendisini ikinci Ali Gaffar Okkan olarak görüyoruz. Asuman Hanımın burada kalmasını istiyoruz" dedi. İmza kampanyası başlatan Sur esnafı, Asuman Karacık'ın Emniyet Müdürlüğü'ne tayinin ardından kapkaç ve yankesicilik olaylarının son bulduğunu söyledi.