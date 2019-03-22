Tolga ILGINER/İSTANBUL, () 2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi. Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan'dan net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi.
(Görüntülü) 'Süper kanlı kurt ay" İstanbul'da böyle görüntülendi
Tolga ILGINER/İSTANBUL, () 2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi. Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha...
22 Mart 2019 Cuma 15:58
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