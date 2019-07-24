(Görüntülü) Sünnet öncesi şehit babalarının kabrini ziyaret ettiler

SİVAS'ta Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun sünnet törenine hazırlanan oğulları Muhammet Taha (6) ve Yusuf Emin (4) babalarının mezarını ziyaret etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun oğulları Muhammet Taha ve Yusuf Emin için ailesi sünnet töreni düzenledi. Tören öncesi iki kardeş Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'ndeki babalarının mezarını ziyaret etti. Sünnet kıyafetleri ile şehitliğe gelen Muhammet Taha ve Yusuf Emin'e anneleri Ayşe Yurtoğlu ve yakınları eşlik etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehidin silah arkadaşları ve yakınları da katıldı. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin annesi Şemsi Yurtoğlu, çocukların mutlu günlerinde şehit babalarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Lafım yoktur, hiç konuşamıyorum. Çocukları mutlu günlerinde babalarının kabrine getirdiler. Herkesten Allah razı olsun. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızdalar" dedi.