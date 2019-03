(Görüntülü) Suni teneffüsle köpeği kurtaran Yılmaz: Bu duygu anlatılmaz

RİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kıran Ömer Yılmaz, o anları anlattı. Yurt dışından yabancı birçok dilden tebrik yorumları aldığını belirten Yılmaz, "Herkes kendi dilince teşekkür ediyor. Bir can kurtarmanın duygusu anlatılmaz, yaşamak lazım. Kurtuluşuna vesile olmak ayrı bir duygudur” dedi. Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes alamayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek kendine geldi. SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvansever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti. O ANLARI ANLATTI Fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kıran Ömer Yılmaz, o anları anlattı. Bir canın kurtuluşuna vesile olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Yılmaz, " Hayvanımız da burada şu anda gördüğünüz gibi sapasağlam. Bu duyguyu anlatmak çok farklı bir şey. Bu mutluluğu yaşamanın tarifi yok. Esnaf arkadaşlarımız köpeklere sağ olsunlar sahip çıkıyor ve yediriyorlar. Köpeğimiz yemek yerken lokma boğazında kalıyor. Nefessiz kaldığı için fark ediliyor ve müdahale etmeye çalışıyorlar. Fakat müdahalelerin yetersiz kaldığını fark eden arkadaşım bana seslendi. Ben de hayvanların tüm ihtiyaçları ile ilgilendiğim için yine elimden geleni yapamaya çalıştım. Köpeğin boğulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu fark ettiğim an müdahale etmeye çalıştım. Boğazında kat salam yapışmış şekilde duruyordu. Ağzını açıp bakınca görebiliyordum. Ben de parmağımla salamı aldım. Fakat yavru köpek nefessiz kaldığı için bayılmıştı. Kalp masajı yaparak müdahale ettim. Köpeğin şoka girdiğini anladım. Suya soktum. Yine hayata döndüremedim. Bu sefer de suni teneffüs uyguladım, ardından kendine gelmeye başladı. Ondan sonra 'kurtuldu' dedim" dedi. 'CAN KURTARMANIN DUYGUSU ANLATILMAZ' Yurt dışından Arapça, İngilizce ve bilmediği dillerden sosyal medyada yorum yapan takipçilerin olduğunu belirten Yılmaz, "Köpek, beni gördüğü zaman annesine ayrı bana daha ayrı koşuyor. Benim onun kurtarıcısı olduğumu hayvan olmasına rağmen anlıyor. Sosyal medyada hayvansever arkadaşlar tebrik mesajları yazıyorlar. Yurt dışından Arapça, İngilizce ve bilmediğimiz dillerden yorum yapanlar var. Bana karşı sağ olsunlar bir hayranlık duyuyorlar. Herkes kendi dilince teşekkür ediyor. Bir can kurtarmanın duygusu anlatılmaz, yaşamak lazım. Kurtuluşuna vesile olmak ayrı bir duygudur” diye konuştu. 'İZLERKEN GÖZLERİM YAŞARDI' Belde sakini Turan Gör, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran görüntüleri izlerken, gözlerinin dolduğunu ifade ederek, "İstanbul’da yaşıyorum. Gezmeye geldim. Ömer benim çocukluk arkadaşımdır. Sosyal medyada Ömer’in yaptığı suni teneffüs videosunu görünce gözlerim yaşardı. İzlesinler diye videoyu çocuklarıma gönderdim. Onlar da çok duygulandı. Köyümüz için, beldemiz için çok gurur verici bir olay" ifadesinde bulundu. 'ÇOK DUYGULANDIK' Beldede yaşatan Ekrem Gör ise, "Ömer kardeşimizin kurtardığı köpek videosunu görünce çok duygulandık. Biz de hayvanları çok severiz ama Ömer kardeşimiz gibi sevemiyoruz. Çünkü köpeğe suni teneffüs yaptı. Ömer kardeşimiz iflas ettiği ve maddi durumu kötü olduğu halde cebinde 5 lirası olsa bile onu hayvanlara yem almak için kullanıyor" diyerek örnek davranış sergileyen Ömer Yılmaz'la gurur duyduklarını söyledi.