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(Görüntülü) Sumru Yavrucuk, Marmaris'te sahnede hastanelik oldu (3)

YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI  Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk, sahnede zehirlenmesine neden olan olayı şöyle anlattı: "Sahnede bir kaza diyelim, talihsiz bir kaza. Biz dekorlarımızın arasına, bizim şoförümüzün kişisel,...

YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI 

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk, sahnede zehirlenmesine neden olan olayı şöyle anlattı:

"Sahnede bir kaza diyelim, talihsiz bir kaza. Biz dekorlarımızın arasına, bizim şoförümüzün kişisel, kamyonu ile ilgili kimyasal madde karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımız da taşırken malzemeleri sahneye çıkartırken, biliyorsunuz turnelerde heyecan oluyor, kaos oluyor. Bizim su bidonlarımız yerine maalesef onları taşımışlar ve kontrol edilmeden onlar bizim bardaklara boşaltılmış. Benim de rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen var. Suyu alıyorum kafaya dikiyorum o mizansende ve o an geldi ve bunu tereddütsüz yaptım. İçtiğim anda büyük bir acı hissettim. Bir şeyin ters gittiğini hissettim. Allah'tan ilk perdenin sonunda oldu. 3 saniye sonra içeriye girdim ve affedersiniz istifra ettim. Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım, acı gitmiyordu ağzımdan. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık hiç kimse anlam veremedi buna. Aynı şey rol arkadaşımın da başına geldi Rüçhan Çalışkur'un başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik adblue diye bir madde varmış, ağır vasıtaların yakıtlarının doğaya kazandırmak için yakıcı bir yanıcı bir maddeymiş. Bunun tam bilimsel açıklamasını yapamıyorum kusura bakmayın o kadar çok şey okudum ki bununla ilgili. Sonra hastaneye gittik ve müşahede altına alındık, çünkü organlarda büyük tahribatlar yapan bir maddeymiş. Güzel geçti, bütün hastane seferber oldu bizim için. Açıkçası biraz solunum yolları dışında pek bir problemim yok ve kendimi çok daha iyi hissettiğim için bir engel görmedim bugün sahneye çıkmak için."

Bu arada, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 'Leenane'nin Güzellik Kraliçesi' tiyatro oyununun tüm biletlerinin satıldığı öğrenildi.

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