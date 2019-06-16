Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı. Sultangazi'de bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisine öğle saatlerinde tedavi edilmek üzere getirilen Afgan uyruklu bir çocuğun yapılan kontrollerinde 'tüberküloz' hastası olduğu tespit edildi. Hava yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığı olan tüberküloz nedeniyle hastanede bir takım önlemler alınırken, önlemler kapsamında Çocuk Acil servisinin 'kırmızı alan' olarak adlandırılan bölümü karantinaya alındı. Çocuk Acil servisinin diğer bölümlerinde hastalara hizmet verilmeye devam edilirken, hastane personelinin ağız maskesi takarak çalışmaya devam ettiği görüldü.
(Görüntülü) Sultangazi Haseki Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık karantinası (Geniş Haber)
Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü...
16 Haziran 2019 Pazar 19:59
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