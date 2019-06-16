Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.
(Görüntülü) Sultangazi Haseki Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık karantinası (1)
Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü...
16 Haziran 2019 Pazar 18:19
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