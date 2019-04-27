Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-SULTANGAZİ Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ateş açan şüpheliyi yakalarken, silaha el koydu. Polis evlendirme dairesi önünde güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü) Sultangazi evlendirme dairesi önünde silahlı kavga (1)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-SULTANGAZİ Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis...
27 Nisan 2019 Cumartesi 17:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.