(Görüntülü) Sultangazi'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Emin YEŞİL / İstanbul, () - SULTANGAZİ'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yöne geçerek, seyir halinde olan başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Habibler- Arnavutköy Yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine doğru seyir halindeki 10 HS 333 plakalı aracın sürücüsü Ali Nisoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI Karşı yöne geçen araç, bariyerlere çarptıktan sonra Arnavutköy yönüne seyir halinde olan 34 RG 2190 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada karşı yöne geçen aracın sürücüsü Ali Nisoğlu ağır şekilde yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Cem Deniz ve eşi Özlem Yazıcı Deniz emniyet kemeri sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu. Kaza nedeniyle kafa kafaya çarpışan 2 araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ali Nisoğlu'nu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Nisoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Deniz çifti ise çevredeki başka bir hastaneye kaldırıldı; tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Görgü tanıkları, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Nisoğlu yönetimindeki aracın aşırı hızlı olduğunu ve karşı yöne geçtiğini, önce demir bariyerlere daha sonra da Cem Deniz yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Öte yandan kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.