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(Görüntülü) SULTANGAZİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN 2 EVE ÇARPMASI KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet 2 ayrı eve çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Kaza dün sabah saatlerinde...

Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () 

Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet 2 ayrı eve çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza dün sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edilinilen bilgiye göre Ersin Abay kullandığı kamyonetle mesai arkadaşını evden almaya gidiyordu. Abay'ın iddiasına göre kullandığı kamyonetin gaz pedalı takılı kaldı. Abay kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon önce bir eve sürttü. Ardından bir başka evin duvarına çarparak durabildi. Evin duvarı yıkılırken, kamyonette de hasar meydana geldi. Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Gülperi Topak Taş , "Biz uyuyorduk. Güm diye bir ses geldi yataktan kalktık. eşimle  mutfağa baktık duman içinde. Çok korktuk. Deprem oluyor sandık" diye konuştu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza  saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

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