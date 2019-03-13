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(Görüntülü) Sultangazi'de iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

SULTANGAZİ'de, bir yemek şirketine ait minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada yemek şirketine ait minibüste...

SULTANGAZİ'de, bir yemek şirketine ait minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada yemek şirketine ait minibüste bulunan ekmek ve yemek kapları yola saçıldı. Yola saçılan ekmek ve yemek kaplarını polis temizledi. Kaza, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alibeyköy'den Gazi Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan bir yemek şirketine ait olan Ş.B., yönetimindeki 34 DT 0236 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçti. E.Ç., yönetimindeki 34 LAE 720 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralanırken, yemek şirketine ait minibüste bulunan ekmek ve yemek kapları yola saçıldı. Yaşanan trafik kazasında sağlık ekipleri aralarında sürücülerin de bulunduğu 4 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. EKİPLER GECİKİNCE, İŞ POLİSE DÜŞTÜ Öte yandan kaza sonrası yola saçılan ekmek ve yemek kaplarının temizlenmesi için polis, belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri gecikince yola saçılan ekmek ve yemek kaplarını polis temizledi.

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