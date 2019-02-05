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(Görüntülü) Sultangazi'de eczane soygunu

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () - SULTANGAZİ'de yüzleri maskeli ve silahlı üç kişi, bir eczaneyi soyarak kayıplara karıştı.  Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana gelen olay dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen...

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () - SULTANGAZİ'de yüzleri maskeli ve silahlı üç kişi, bir eczaneyi soyarak kayıplara karıştı. 

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana gelen olay dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli üç kişi ellerinde kuru sıkı tabancalarla eczaneye gelerek çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Havaya ateş ettikten sonra silahları eczane çalışanlarına doğrultan soyguncular  kasadaki yaklaşık 1000 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından eczane çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eczanede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alarak soyguncuların  eşgalini tespit etmek için çalışma başlattı.


 

"ÇOK KORKTUM"

Soygun sırasında eczane çalışanlarından Mukkader Eser, büyük korku ve şok yaşadı. Diğer eczane çalışanlarının sakinleştirmeye çalıştığı Eser'in yakınları da olay yerine geldi. Yakınlarına sarılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mukadder Eser, çok korktuğunu söyledi. Eser, "Silahla içeri girdiler. 'Paraları çıkartın' deyip havaya ateş ettiler. Daha sonra silahları bize doğrulttular. Zaten kasada ne varsa verdik" ifadelerini kullandı.   


 

"ATEŞ ETMİŞLER"

Cem Yıldız adlı mahalle sakini ise, "Eczanedekiler arkadaşımız. Ablam geldi söyledi. Yüzleri maskeli üç kişi gelmişler, ateş etmişler. Aşağıya doğru kaçıp gitmişler" dedi.

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