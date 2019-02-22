(Görüntülü) Sultangazi'de çocuklar oyun oynarken yangın çıkardı; korku dolu anlar yaşandı

Emin YEŞİL - Murat SOLAK/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de evde oyun oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangında korku dolu anlar yaşandı



Yangın, Esentepe Mahallesi 2425 sokaktaki 5 katlı sitede öğle saatlerinde çıktı. İddiaya göre, anne ve iki çocuğun bulunduğu en üst kattaki dairede, oyun oynayan çocuklardan biri yangın çıkardı. Yangında anne ve çocukları büyük bir korku yaşarken, çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





"ÇOK KORKTUM"



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanın üçüncü katında bulunan Şükrüye Yıldırım (77), pencereye çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Yıldırım, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edildi. Yaşadığı korku yüzünden okunan Yıldırım, itfaiye erlerine teşekkür etti.





"YARDIM SESLERİNİ DUYDUM"



Bir bina sakini, "Küçücük bir çocuk var. Daire tutuşmuş. Açtım kapıyı dumanlar vardı. Kadın kapıyı yumrukluyor, kapıyı açamadım. Bende de astım var. Kapıyı açamadım. İki çocuk bir kadın vardı içeride. Onları aldılar çıkarttılar buradan. Durumları iyi" diye konuştu.