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(Görüntülü) Sultangazi'de asansörde sıkışan adam hayatını kaybetti

SULTANGAZİ'de 1 kişi asansöre bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan 67 yaşındaki Ayhan Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Uğur Mumcu Mahallesi...

SULTANGAZİ'de 1 kişi asansöre bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan 67 yaşındaki Ayhan Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. 4'ncü katta bulunan bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen 67 yaşındaki Ayhan Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne binmek istedi. Yaşar, kapının açılıp bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalmasından dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı. Asansör, üçüncü kat ile ikinci kat arasında durdu. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaşar'ı sıkıştığı yerde kanlar içerisinde gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. İçeride çalışmalar devam ederken, iş merkezinin önünde bekleyen Ayhan Yaşar'ın mesai arkadaşları, gözyaşlarına engel olmadı. YOLDA HAYATINI KAYBETTİ İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ayhan Yaşar sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yaşar'ı ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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