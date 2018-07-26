(Görüntülü) Sultanbeyli'de yağmur; 2 araç çukura düştü

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ( ) İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli'de iki sürücü yol çalışmasını fark edemedi, araçlarının tekerlekleri çukura düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikle Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy'de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.