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(Görüntülü) Sultanbeyli'de İETT otobüsü polis aracına çarptı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SULTANBEYLİ'de iki caddenin kesiştiği noktada İETT otobüsü polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı.  Kaza Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi ile Sait Nursi Caddesi kesiştiği noktada saat 09.30...

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SULTANBEYLİ'de iki caddenin kesiştiği noktada İETT otobüsü polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. 

Kaza Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi ile Sait Nursi Caddesi kesiştiği noktada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İETT otobüsü Beykoz Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun Sait Nursi Caddesi'yle kesiştiği noktada seyir halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor. 

 

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