(Görüntülü) Sultan tavuğu 5 bin liraya satıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı yapıldı. 'Sultan tavuğu', açık artırmayla 5 bin liraya satıldı.



İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı gerçekleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen cins tavuklar, mezat alanına alınarak görücüye çıkarıldı. 200 lira ile 5 bin lira arasında fiyatları değişen 50 cins süs tavuğu, görsel şölen oluşturdu.



Mezat sonrasında açıklama yapan İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut, Türkiye genelinde 2019 yılının ilk mezadının İnegöl'de yaptıklarını söyledi. Korkut, "Ülke genelindeki 50 dernekten biriyiz. Tavuk severler olarak bu görsel şenliği başlattık. Bu günki etkinliğimizde 50 cins tavuk var. Osmanlı tavuğu olarak da bilinen Sultan tavuğumuz 5 bin liraya satıldı. Türkiye’ye özel bir tavuktur. Türkiye’nin 30 ilinden katılıcı var. Sektör haline gelen süs tavukçuluğu, Türkiye’ye yayıldı" diye konuştu.