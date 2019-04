(Görüntülü) Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir, halka saçıldı

ULUSLARARASI Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton mesir macunu, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Binlerce kişi mesir macunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazı kişilerin daha fazla mesir alabilmek için şemsiyeleri ters çevirdiği görüldü. UNESCO'nun somut olmayan Kültür Miras Listesi'ndeki, 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin temsilcileri, yurt dışından gelen misafirler ile halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, festival etkinliklerine katıldı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadelerini canlandıranlar ilgi çekti. Manisalılar, temsili şehzadeler ile temsili Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Yol boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca, Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Sultan Camisi'ne ulaşan protokol üyeleri, temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Manisa'da yetişmiş diğer padişahlar, halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camii'nden ellerini açanlara şifalı macunlar saçıldı. Protokol üyelerinin de katılımıyla 15 dakika boyunca, 6 ton mesir macunu yaklaşık 45 noktadan halka saçıldı. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı kişiler, şemsiyeleri ters çevirirken, bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak, şemsiyelerini açarak mesir macunlarını daha fazla almaya çalıştı. Şifalı macunlardan almak isteyenler, izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 15 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Şifalı macunlardan kapamayanlar, elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı. Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 5 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlisi görev yaptı. Saçım töreni için havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştırıldı. MESİRİN TARİHÇESİ Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camii etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar. MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur. 41 ÇEŞİT BAHARAT VAR Mesir macununda, tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistancevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı bulunur.