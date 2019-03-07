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(Görüntülü) Süleyman Soylu Ve Mevlüt Uysal Büyükçekmecelilere seslendi

İSTANBUL, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı. Soylu ve Uysal daha sonra Dizdariye Mahallesi?nde...

İSTANBUL, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı. Soylu ve Uysal daha sonra Dizdariye Mahallesi?nde vatandaşlara seslendi. 
Büyükçekmece?nin İstanbul?un en güzel ilçesi olduğunu söyleyen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, ?Bir tarafından gölü bir tarafında sahili bu güzelliği ile inşallah belediye hizmetleri ile Büyükçekmece İstanbul?umuzun en güzel ilçesi olacak? dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yerel seçimlerde rekor oy beklediklerini söyleyerek ?Büyükçekmece size sesleniyorum. 31 Mart?ta sandıkları patlatacak mısınız? 1969 doğumluyum. Bu ülkede 50 yıldır 4,5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk defa 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme gidiyoruz, hep 1 ya da 2 yılda bir yaşadık. Ya yerel seçim ya darbe, ya referandum ya da genel seçim oldu. Ne olursunuz 4,5 yıl şu Türkiye?yi bir sıçratalım. Hedeflerimize hep beraber ulaşalım. Büyükçekmeceliler bu Tayyip Erdoğan iyi top oynuyor değil mi? Şu topu sağ ayağına verin de, Kılıçdaroğlu?nun kalesinde doksana çaksın. İnşallah 31 Mart?tan itibaren ülkenin geleceğine, yarınlarına kuvvet veren iradenizi ortaya koyarsanız hem Büyükçekmece?de hem İstanbul?da hem Türkiye?de sadece yürümeyiz, koşarız. Hep birlikte Türkiye?yi uçururuz? diye konuştu.
Konuşmaların ardından Soylu ve Uysal vatandaşlara karanfil dağıttı.

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