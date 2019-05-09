(Görüntülü) Şule Duman'ın Babası Mesut Duman Konuştu
09 Mayıs 2019 Perşembe 18:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Sahurda makarna, pilav ve etli yemeklere...
- 2(Görüntülü) 36 saatte 9 böbrek, 2 karaciğer...
- 3Sağlık Bakanlığı'ndan 'KKKA'...
- 436 saatte 9 böbrek, 2 karaciğer nakli
- 5(Görüntülü) Çölyak hastalarının...
- 6“Malign Melanom, ölüm oranlarını yüzde...
- 7Bitkiler sağlıklı yaşlanmayı destekliyor
- 8Çölyak hastalarının kaliteli yaşaması...
- 9(Görüntülü) Obeziteye dikkat çekmek...
- 10Obeziteye dikkat çekmek için yoga yaptılar
- 1KAGİDER’den İstanbul Gedik Üniversitesi’ne...
- 2“Sürdürülebilirlik için ortak hareket...
- 3(Görüntülü) Öğrenciler ‘STEM Day’de...
- 4Kazazedelerden etkilenip, gönüllü trafik...
- 5Öğrenciler ‘STEM Day’de projelerini...
- 6Öğrenciler ‘STEM Day’de projelerini...
- 7Öğrenciler ‘STEM Day’de projelerini...
- 8'Yenilikçi Eğitime Katkı Yapan Okul'...
- 9(Görüntülü) Üniversite öğrencilerinden...
- 10Üniversite öğrencilerinden diş tedavileri...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Bingöl'de liseli 2 genç kız derede...
- 2Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralı,...
- 3Üsküdar'da sahilde kayaların arasına...
- 4(Görüntülü) Üsküdar'da Sahilde...
- 5Sunucu Sivar ve eşinin köpeklerini zehirlemekle...
- 6(Görüntülü) Sivas'taki cinayette...
- 7ÜSKÜDAR'DA SAHİLDE KAYALARIN ARASINA...
- 8Okan Buruk: İç sahadaki avantajımızı...
- 9Bir çocuk annesi genç kadın intihar etti
- 10(Görüntülü) Fatih'te Bir Polis...
- 11(Görüntülü) Fatih'te bir polis...
- 12(Görüntülü) Sunucu Sivar ve eşinin...
- 13Sivas'taki cinayette cenazeler ailelere...
- 14(Görüntülü) Beyoğlu'nda 2 Katlı...
- 15Fatih'te bir polis aracı ile tramvay...
- 16Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400'...
- 17DHA YURT BÜLTENİ-17
- 18Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400'...
- 19FATİH'TE BİR POLİS ARACI İLE TRAMVAY...
- 20(Görüntülü) 42 koyunu için öldürülen...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:51