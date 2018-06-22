Haber İbrahim EMÜL - Kamera OSMANİYE, ()OSMANİYE'de sulama kanalına düşen eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Kadirli İlçesine bağlı Karabacak Köyü'nde, kanal içine düşen ve zeminin balçık olması dolayısıyla çıkamayan eşek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Akıntının da etkisiyle boğulma tehlikesi bulunan eşeğin boynuna ve ayaklarına ip bağlandı. Gövdesi suyun içinde bulunan eşek, uzun uğraşlar sonunda güçlükle çıkartıldı. Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinde Veteriner Teknisyeni olarak görev yapan Furkan Kalebaşı, hayvan tespiti için gittiği bölgede eşeğin sulama kanalına düştüğünü fark ettiğini, köylü vatandaşlarında yardımıyla kurtardıklarını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
(Görüntülü) SULAMA KANALINA DÜŞEN EŞEK KURTARILDI
Haber İbrahim EMÜL - Kamera OSMANİYE, ()OSMANİYE'de sulama kanalına düşen eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Kadirli İlçesine bağlı Karabacak Köyü'nde, kanal içine düşen ve zeminin balçık olması dolayısıyla çıkamayan eşek...
22 Haziran 2018 Cuma 12:54
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