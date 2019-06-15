(Görüntülü) Sudanlılardan Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()-İSTANBUL'da yaşayan Sudanlılar ülkelerinde 11 Nisan'da gerçekleştirilen askeri darbeyi protesto ederek, basın açıklaması yaptı.



Sudan'da Nisan ayında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir darbeyle devrilmiş, Sudan ordusu yönetime el koymuştu. İstanbul'da yaşayan Sudanlılar Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanarak, askeri rejimi protesto etti. Sudan ve Türk bayraklarının açıldığı eylemde Arapça ve Türkçe basın açıklaması yapıldı. Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Abdalatif Mehmed Jelani yaptığı açıklamada, "29 Ramazan pazartesi günü Hartum'da Genelkurmay önünde toplan Sudan halkına ateş açılarak kanlı bir katliamı hunharca gerçekleştirilmiştir. Can kutsallığını Ramazan ve Ramazan Bayramı gibi mübarek günlerin hürmetini hiçe sayan askeri rejime hayır diyoruz. Sudan halkı olarak en kısa zamanda ülkenin başına sivil hükumetin geçmesini istediğimizi buradan belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı. Sudanlı grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.