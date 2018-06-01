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(Görüntülü) Sualtı Dünyası'na ziyaretçi akını

ESKİŞEHİR'de, Büyükşehir Belediyesi ile ETİ Gıda şirketinin işbirliğiyle kurulan 'Sualtı Dünyası' adlı dev akvaryum, ziyaretçi akınına uğruyor. Sazova Mahallesi'ndeki Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 2 bin 400 metrekare kapalı...

ESKİŞEHİR'de, Büyükşehir Belediyesi ile ETİ Gıda şirketinin işbirliğiyle kurulan 'Sualtı Dünyası' adlı dev akvaryum, ziyaretçi akınına uğruyor. Sazova Mahallesi'ndeki Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 2 bin 400 metrekare kapalı alanda kurulu ETİ Sualtı Dünyası'nda 84 türde toplam 2 bin 150 deniz canlısı bulunuyor. Eskişehir'in yanı sıra çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, su altında hissi veren 19 metrelik akvaryum tünelinde köpekbalığı, vatoz gibi derin deniz canlılarını yakından görüyor ve cep telefonlarıyla bunların fotoğraflarını çekiyor. Ziyaretçiler, değişik tropikal balık ve sualtı canlılarını da inceleme fırsatı buluyor. 2014 yılında hizmete giren Eti Sualtı Dünyası'nı yılda ortalama 700 bin kişi ziyaret ediyor. Sualtı Dünyası'nda görevli su ürünleri mühendisi Hacer Ünlü, her yaştan ziyaretçinin geldiğini belirterek şunları söyledi: "2 bin 700 metrekare kapalı alana kurulu akvaryumuz 1 milyon 500 bin metreküp su hacmine sahip. Farklı türde köpek balıkları, vatozlarımız bulunuyor. Akvaryum ve balıkların bakımları iki su ürünleri mühendisi, iki dalgıç ve yardımcı personeller tarafından yapılıyor. Düzenli dip çekimleri, su değişimleri yapılmakta. İlerleyen zamanlarda farklı türler, farklı sayılarda akvaryumumuza dahil olacak." Dev akvaryumda, milli bayramlarda ve özel günlerde dalgıçlar tarafından gösteriler de yapılıyor. Dalgıçlar, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile ziyaretçilere dalış gösterisi sunuyor.

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