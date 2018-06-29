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(Görüntülü) Su parkında zipline heyecanı (yeniden)

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, turistler havuzların tadını çıkartıyor. Su parkının en çok ilgi gören ektkinliklerinin başında ise zipline geliyor. Antalya kent merkezindeki Aqualand Su Parkı içine kurulan 150 metre uzunluğundaki...

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, turistler havuzların tadını çıkartıyor. Su parkının en çok ilgi gören ektkinliklerinin başında ise zipline geliyor.



Antalya kent merkezindeki Aqualand Su Parkı içine kurulan 150 metre uzunluğundaki zipline'i deneyenler tutkunu oluyor. Şelaleli havuz, çocuk havuzu ve dalga havuzunun üzerinden geçen çelik halata güvenlik ipiyle bağlanan turistler, kendilerini boşluğa bırakıyor. Hızla kayarak dalga havuzunun kenarındaki bitiş noktasına ulaşan tatilcilerin çığlığı, su parkının dört bir yanından duyuluyor. Bir tur inişin 20 TL olarak fiyatlandırıldığı zip line, heyecan ve adrenalini sevenlerin ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. Zipline yapanları havuz içinden izleyenler ise eğlenceye ortak oluyor. Zipline etkinliğini uzaktan izlemeyi seçenler ise güneşlenip havuza giriyor.


 

 

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