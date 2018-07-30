(Görüntülü) Su dolan alt geçitte mahsur kalan sürücünün kurtarılma anını canlı yayınladılar

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çevrede toplananlar kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış sırasında bir kişinin fırçayla aracını temizlemesi ise görenleri şaşırttı. YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi'nin bulunduğu Rasim Ergene Caddesi ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. KURTARMA ANINI CANLI YAYINLADILAR Suyla dolan Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçitte ise bir sürücü, hafif ticari aracıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürücüyü suya gömülen aracından alarak, kıyıya çıkardı. Araç ise traktör yardımıyla kenara çekildi. Sürücünün kurtarılması sırasında alt geçidin başında toplananlar itfaiyenin kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.