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(Görüntülü) Su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ADANA'da bir evin plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı....

ADANA'da bir evin plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediye zarar vermek isteyen ekipler, betonu kırarak, sıkışan kediyi kurtardı. Vatandaşlar, daha sonra süt verdikleri kediyi doğaya bıraktı.

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