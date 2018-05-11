(Görüntülü) Su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
ADANA'da bir evin plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı....
11 Mayıs 2018 Cuma 15:24
ADANA'da bir evin plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediye zarar vermek isteyen ekipler, betonu kırarak, sıkışan kediyi kurtardı. Vatandaşlar, daha sonra süt verdikleri kediyi doğaya bıraktı.
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