Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, () Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.
(Görüntülü) Su baskını metro seferlerini durdurdu (1)
Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, () Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27
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