(Görüntülü) Strafor fabrikasında korkutan yangın

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, bir strafor fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

İzmir - Aydın Karayolu'nun Ayrancılar Mahallesi yakınlarındaki bir strafor fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmında başlayan yangın, kolay tutuşan straforlar nedeniyle kısa sürede yayılmaya başladı. Fabrikada çalışan işçiler, korkutan yangına, ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaparken, bir yandan da durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı su sıkarak alevleri 1 saat içinde fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.