Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

(Görüntülü) Stand-up yapan berber

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, berberlik yapan ve esprili kişiliğiyle tanınan Mehmet Karaköse (33) aynı zamanda sahneye çıkarak stand-up gösteri yapıyor. Tıraş olmaya gelen müşterileri esprileriyle güldüren Karaköse, özellikle...

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, berberlik yapan ve esprili kişiliğiyle tanınan Mehmet Karaköse (33) aynı zamanda sahneye çıkarak stand-up gösteri yapıyor.

Tıraş olmaya gelen müşterileri esprileriyle güldüren Karaköse, özellikle tıraştan korktuğu için babaları tarafından berbere getirilen küçük çocukları mesai arkadaşlarıya birlikte eğlendiriyor. Eğlenceli tıraş yöntemi ile herkesi mutlu eden Karaköse, istek üzerine birkaç yıl önce sahneye çıkarak stand-up gösterisi yapmaya başladı. Talep doğrultusunda ayda iki kez Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda sahne alan Karaköse, yerel şiveyle yaptığı gösteriyi izlemeye gelenlere keyifli saatler geçiriyor.

'BERBERLİĞİ DE SAHNEYE ÇIKMAYI DA SEVİYORUM'

Gösterilerinde başından geçen konuları esprili bir dille anlatan Karaköse, hem berberlik yaptığını, hem de insanları güldürmeye çalıştığını belirterek, "Berberliği de sahneye çıkmayı da çok seviyorum. Hem insanlar eğleniyor, hem biz eğleniyoruz. Sahne aldığım gösterileri 300- 400 kişi izliyor. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ben sahneyi seviyorum. Her insanın tutkusu vardır, benim de tutkum insanları eğlendirmek" diye konuştu.

Karaköse, imkanı olması durumunda turnelere çıkarak farklı kentlerde de sahne alarak gösterilerinde insanları eğlendirmek istediğini sözlerine ekledi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328