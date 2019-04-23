(Görüntülü) Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da

SRİ LANKA'da otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırısında hayatlarını kaybeden Türk mühendisler Serhan Selçuk Nariçi (34) ve Yiğit Ali Çavuş'un (25) cenazeleri, memleketleri Adıyaman'a getirildi. Mühendislerin cenazeleri, havalimanında yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da pazar günü yapılan bombalı saldırılarda özel bir şirkette çalışan ve otelde kahvaltı yapan her ikisi de Adıyamanlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi yaşamını yitirdi. Mühendislerin cenazeleri önce İstanbul'a, ardından da uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Havalimanında protokol üyeleri ve yakınlarının gözyaşları arasında karşıladığı mühendislerden Selçuk Nariçi'nin cenazesi Gölbaşı ilçesine götürülürken, Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi ise Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi. Mühendislerden Yiğit Ali Çavuş'un yakınları mezarlıkta gözyaşı döktü. İkindi vakti toprağa verilecek olan mühendisin acılı babası Mehmet Çavuş, "Bir gün öncesinde kendisiyle görüştüm. Pazar günü patlama haberleri görünce tedirgin olmaya başladım. Dışişleri Bakanlığı'nı ve çalıştığı şirketin yetkililerini aradım. Saat 13.30 gibi bana acı haberi verdiler. Oğlum çok temiz, pırıl pırıl donanımlı bir çocuktu. Ben onun şehit olduğuna inanıyorum, mekanı cennet olsun" dedi. '1 AY SONRA ASKERE GİDECEKTİ' Acılı baba, oğlunun terör saldırısında hayatını kaybetmeseydi bir ay sonra askerlik için Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Oğlum, bir ay sonra askere gidecekti. Askerlikten sonra da yüksek lisans için Amerika'ya gidecekti. Bu terör saldırısını yapanları Allah kahretsin" diye konuştu. Mehmet Çavuş acı haberin ardından kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu çok sayıda yetkilinin arayarak başsağlığı dileğini ileterek acısını paylaştığını kaydetti. Nariçi ve Çavuş ikindi namazı sonrası kılanacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.