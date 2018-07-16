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(Görüntülü) Spor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur etti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Spor Salonu'nun 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında bir grup gösterici tarafından yakılması, en çok engellileri mağdur etti. Spor salonunun yakılmasından sonra Yüksekova Tekerlekli Sandalye...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Spor Salonu'nun 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında bir grup gösterici tarafından yakılması, en çok engellileri mağdur etti. Spor salonunun yakılmasından sonra Yüksekova Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü maçlara çıkamıyor, antrenman yapamıyor.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Kapalı Spor salonu 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında bir grup gösterici tarafından ateşe verilerek yakıldı. Spor salonunun yakılması burada spor yapan gençlerin yanı sıra en çok Tekerlekli Sandalye Spor Kulübü'nde oynayan engelli sporcuları mağdur etti. 2005 yılında 1'inci Lige kadar çıkmayı başaran 15 kişiden oluşan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, spor salonunun yakılmasından sonra ne maçlara çıkabiliyor, ne de antrenman yapabiliyor. Takımda oynayan engelli basketbolcular, seslerini duyurabilmek için yakılan spor salonunun önüne gelerek açıklama yaptı.

'MAÇLARA ÇIKAMIYORUZ'

Takımda oynayan Rahmi Dayan,15 kişiden oluşan basketbol takımının büyük başarılara imza attığını, 2005 yılında da 1'inci Lige kadar çıkmayı başardığını, ancak spor salonunun yakılmasından sonra takımın ne maçlara çıkabildiğini ne de antrenman yapabildiğini belirterek, "Takımda bulunan ve şanslı olan bazı arkadaşlarımız çeşitli kentlerde basketbol oynamaya devam ediyor. İlçede yaşayan birçok engelli  ise eve kapanmış. Takımımızı yeniden bir araya getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımla çok güzel sonuçlar aldık. Başarılarımız oldu. 1’nci Lig'e kadar yükseldik. Spor salonumuz yıkıldıktan sonra hiç bir faaliyetimiz olmadı. Engelli arkadaşlarımla beraber salonun yapılmasını istiyoruz.  Salon olmadığı için lige giremiyoruz. 3 yıldır spor yapamıyoruz. Büyük bir özlemle spor salonun yapılmasını ve tekrar engelli arkadaşlarla hayata dönmek istiyoruz. Hayatımız sporla devam ediyordu. Tek etkinliğimiz basketbol maçlarına çıkmaktı ancak spor salonumuz yakıldığı için birçok arkadaşımızın morali bozuldu. Yaşanan bu olaylardan dolayı en çok etkilenen biz engelliler olduk" dedi.

Engelliler Tekerlekli Sandalye Takımı Kaptanı Mustafa Işık ise yetkililerin bir an önce yakılan spor salonunun yerine yeni bir spor salonu yapılmasını istediklerini belirterek, "Spor salonumuz varken bizler engelliler olarak başka illere maçlara gitme imkanı buluyorduk. Ancak spor salonumuz yakıldıktan sonra, spor yapamıyoruz. Daha önce haftanın 5 günü burada antrenman yapıyorduk. Hafta sonları ise, burada takımları ağırlıyorduk. Şimdi kullanılmaz hale geldi. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yüksekova Belediyesi yetkilileri, imar durumu ile ilgili sorunu çözüp, buraya çok amaçlı bir spor tesisi yapmayı düşündüklerini belirtti.


 

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