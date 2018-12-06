(Görüntülü) 'Sonbahar ve kış aşkı' fotoğrafları bedava

ERZURUM'da 69 yıldır hizmet veren fotoğraf stüdyosu, yıl boyu düğün ve nişan fotoğraflarını çektiği çiftlere, sonbahar ve kış manzaralı fotoğraflarını ise hediye ediyor. Merkez Yakutiye ilçesinde 1949 yılından beri hizmet veren fotoğraf stüdyosu, 69 yıllık geleneğini devam ettiriyor. Fotoğrafçı Aytaç Eğilmez, her yıl düğün fotoğraflarını çektikleri çiftlere bir yıl sonra sonbahar ve kış mevsiminde Ata Botanik Park'ında randevu veriyor. Eğilmez, burada çektiği, 'sonbahar ve kış aşkı' adını verdikleri albümü çiftlere hediye ediyor. Sonbahar ve kış manzarasında yeniden objektif karşısına geçen çiftlerden bazıları ise yeni dünyaya gelen bebekleriyle birlikte poz veriyor. Müşterilerinin aile fotoğrafçısı olmayı hedeflediklerini söyleyen Aytaç Eğilmez, "Fotoğrafçı dükkânını üçüncü kuşak olarak biz torunlar, babalarımızla birlikte işletiyoruz. Babalarımız, dedemizden kalan 'sonbahar ve kış aşkı' albümünü bize adeta miras bıraktı. Biz de bunu çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Düğün fotoğraflarını çektiğimiz çiftlere, sonbahar ya da kışın randevu veriyoruz. Bu randevuya isteyen birkaç yıl sonra da gelebiliyor. Onlara bu kez sonbaharda veya kışın çektiğimiz 10 fotoğraflık albümü hediye ediyoruz. Böylece onlarla diyalogumuzu koparmamış oluyoruz. Amacımız müşterilerimizin aile fotoğrafçısı olmak" diye konuştu. İki yıl önce hayatlarını birleştiren Leyla- Celal Büyük çifti ise uygulamadan memnun olduklarını, sonbahar fotoğrafları için poz verince, evlendikleri zamana döndüklerini söyledi.