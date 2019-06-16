(Görüntülü) Son anda sınava yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci basamağı Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek iki kız kardeş, kapıların kapanmasına 2 dakika kala girdikleri sınav binasında fenalık geçirdi. Su verilip sakinleştirilen kardeşlerin babası Hüseyin Ak, gözyaşlarını tutamadı. Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından adaylar, bugün de YKS'nin ikinci basamağı AYT için saatler öncesinden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Bazı adaylar, okullara aileleriyle birlikte geldi. Heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sınava girecekleri bina önünde üst araması yapıldıktan sonra salona alındı. Adayların yanında getirdikleri su şişelerinin etiketleri dahi çıkarttırıldı. Sınav merkezlerinin kapısı saat 10.00'da kapandığı için son anda gelen bazı adaylar, son dakikalarda okul bahçesinde koşmak zorunda kaldı. BABALARI SON DAKİKADA YETİŞTİRDİ Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Serik ilçesinden sınav için Muratpaşa ilçesindeki 75. Yıl Anadolu Lisesi'ne gelen Gülseren Ak ve kardeşi Esengül Ak, kapıların kapanmasına 2 dakika kala geldi. Koşturarak gelen iki kardeş, binadan içeri girdikten sonra fenalaştı. Üst araması yapan polis ekipleri ve sınav gözetmenleri kız kardeşleri sakinleştirip su verdi. BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Kızlarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Hüseyin Ak, çocuklarını sınava yetiştiremeyeceği için endişelendiğini söyledi. Kızları sınava yetiştirebildiği için de mutlu olduğunu anlatan baba Ak, "Bugün babalar günü, ben de babalık görevimi yetine getirerek kızlarımı sınavlarına yetiştirdim. Çok gururluyum ve duyguluyum" dedi. Duygusal anlar yaşayan Hüseyin Ak'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. KURAN OKUYARAK DESTEK OLDULAR Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri de dışarıda bekleyerek ter döktü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte aileler çocuklarını ağaç gölgeleri ve parklarda bekledi. Bazı ailelerin Kuran-ı Kerim okuyarak sınavdaki çocukları için dua ettiği görüldü. Ağaç gölgesinde oturarak kızı Melis Şimşek'in sınavdan çıkmasını bekleyen Salih Şimşek, "Kızıma dua ediyorum ve sınavının iyi geçmesini istiyorum. Serik'ten sabah erken saatlerde geldik. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.