(Görüntülü) Soma faciasının 5'inci yıl dönümünde, ölen madencilere hüzünlü anma

MANİSA'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının 5'inci yıl dönümünde, yaşamını yitiren 301 madenci anıldı. Şehit madencilerden Kazım Karaçoban'ın kızı 8 yaşındaki Cansu Karaçoban'ın, babasını piknikte mangal başında çizdiği resim, yürekleri burktu. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciası, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı. Ülke günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Acının merkezi haline gelen Soma'da, facianın 5'inci yıldönümünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından bugün saat 12.00'de etkinlik yapıldı. Vali Ahmet Deniz, Soma Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri programa katıldı. Ayrıca etkinliğe katılan şehit yakınları ve vatandaşlar ise mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp dua okudu. Vali Deniz ve protokol üyeleri, şehit madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti ve şehitler için dua okudu. MADENCİ YAKINLARI ADALET ELEŞTİRİSİ Madenci şehidi Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak (48), "Şehitlerimizi 5'inci yılda da rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz onların mezarı başına er geldiğimizde 'Adalet yerini buldu' diyemiyoruz. Sizi pisi pisine öldürdüler, yok yere gittiniz diyoruz. Yetkililere bin kat daha fazla öfke duyuyoruz. Şehitlerimizi özlüyoruz. Onlarla beraber adaletin toprağın altında gömüldüğü gündür bugün. Türkiye'de adalet yok. Çünkü 301 kişi mezarda, avukatları içeride, patronlar serbest. Biz şehitlerimizin hesabını soramadık. Çünkü ülkede adalet yok" dedi. BABASINI PİKNİKTE MANGAL BAŞINDA ÇİZDİ Şehit madencilerden Kazım Karaçoban'ın kızı 8 yaşındaki Cansu Karaçoban'ın çizdiği, babasının mezarına bıraktığı resim görenlerin yüreğini burktu. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2-A sınıfında okuyan Cansu Karaçoban, çizdiği resmi şöyle anlattı: "Resimde ben, babam, annem ve ağabeyim var. Ailecek piknik yapıyoruz. Babam mangal yakıyor. Ağabeyim mangal ateşi için odun topluyor. Annemle ben ise yemek için masayı hazırlıyoruz. Tabakları, çatal ve bıçakları masaya koyuyoruz."