(Görüntülü) Soma'daki faciada ölen madencilerin çocukları babalarının mezarlıklarını ziyaret etti
15 Haziran 2019 Cumartesi 11:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Babalar Günü'nde babasına ‘yaşam’...
- 2DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 3DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 4Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı...
- 5Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı...
- 6(Görüntülü) Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan...
- 7Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan...
- 8(Görüntülü) 6 yıl sonra nakille sağlığına...
- 96 yıl sonra nakille sağlığına kavuştu
- 10Cep telefonlarından yansıyan mavi ışık...
- 1Çocuğa cinsel istismarda aileler gerekli...
- 2Çocuğa cinsel istismarda aileler gerekli...
- 3(Görüntülü) Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde...
- 4Tanzanyalı öğrenci, İletişim Fakültesi...
- 5En fazla kitabı okuyan arkadaşlarına...
- 6Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 7Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?
- 8Çanakkale’de 76 bin 469 öğrenci karne...
- 9(Görüntülü) Bedensel engelli Sadık'ın...
- 10(Görüntülü) Karne töreninde konuşacaklarını...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Sultangazi'de yangında...
- 2İSTANBUL - (ÖZEL) SURİYELİ HAMİLE KADIN...
- 3Sınava girmek için kolundaki alçıyı...
- 4 İSTANBUL - ANAHTARINI UNUTUNCA "BALKONDA...
- 5(Görüntülü) Soma'daki faciada ölen...
- 6Arıse filminin dünya prömiyeri yapıldı
- 7Tarihi Tophane Çeşmesi'nde büyük...
- 8(Görüntülü) YKS'ya geç kalanlar...
- 9DHA İSTANBUL - BABALAR GÜNÜ'NDE...
- 10(Görüntülü) YKS'ya geç kalanlar...
- 11DHA DIŞ – Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizm...
- 12(Görüntülü) İş insanını, sevgilisinin...
- 13(Görüntülü) Jandarma Teşkilatı'nın...
- 14Boğaları ile kampa girdiler
- 15Putin'den Şi Cinping'e doğum...
- 16(Görüntülü) Avcılar'da yolda çökme...
- 17Arkadaş katiline 25 yıl hapis
- 18DHA İSTANBUL- (ÖZEL) TARİHİ TOPHANE...
- 19Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı:...
- 20(Görüntülü) Ambarlı Limanı'nda...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:24
|13:09
|17:09
|20:45
|22:35