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(Görüntülü) Solunum cihazına bağlı hasta, sağlık ekibinin yardımıyla oy kullandı

UŞAK'ta, solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası Aydın Çakal (57), 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü ve oyunu kullandı. Uşak'ta rahatsızlığı nedeniyle oy kullanamayan vatandaşları, 112 Acil Servis...

UŞAK'ta, solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası Aydın Çakal (57), 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü ve oyunu kullandı. Uşak'ta rahatsızlığı nedeniyle oy kullanamayan vatandaşları, 112 Acil Servis ekipleri oy kullanmaları için sandık başına götürdü. İslice Mahallesi 1'inci Çukur Sokak'ta oturan ve solunum cihazına bağlı yaşayan Aydın Çakal da 4'üncü kattan tekerlekli sandalye ile alındıktan sonra, 112 ekipleri tarafından İzzettin Çalışlar Lisesi'ne oy kullanmaya getirildi. Aydın Çakal, oy kullanacağı 1385 numaralı sandığın bulunduğu salona sedyeyle çıkartıldı. Sandık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla oyunu kullanan Aydın Çakal, daha sonra, isminin yazılı olduğu listeye imzasını attı. Oy verme işlemini tamamlayan Aydın Çakal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından tekrar evine getirildi.

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