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(Görüntülü) Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı. İzleyenler, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla anbean görüntüledi.  Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi...

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı. İzleyenler, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla anbean görüntüledi. 

Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Yıldızları Parkı'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için yüzlerce kişi alana geldi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel de gösteriyi izledi.

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki parkta, ilk olarak Solo Türk gösteri yaptı. F-16 uçağıyla yapılan gösteride zaman zaman alçak uçuş gerçekleştirildi. Pilot ise kokpitten 'Vatan canım sana feda olsun' diyerek, izleyenleri selamladı. Solo Türk'ün ardından NF-5 2000 uçaklarıyla Türk Yıldızları gösteri yaptı. Akrobasi timinin gösterisi nefes kesti. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarının kamerasıyla anbean kaydetti.

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