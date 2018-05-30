(Görüntülü) Sokakta darbuka çalan kardeşlerin Atatürk sevgisi

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,() Zonguldak'ta, Murat(9) ve Erol (7) Şengül kardeşler, darbuka eşliğinde söyledikleri İzmir Marşı ve Atatürk hakkındaki güzel sözleri nedeniyle ilgi odağı oluyor. Murat Şengül, Atatürk'ü çok sevdiğini belirterek, Çünkü bizi düşmanlardan korudu. İzmir Marşı'nı da çok seviyorum. Sürekli çalıyorum dedi. Cüneyt Şengül, darbukasıyla birlikte kardeşi Erol Şengül ile birlikte kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde şarkılar söylüyor. Esnaf tarafından da tanınan iki kardeş, müzik yaparak okul harçlıklarını çıkardıklarını söyledi. İlkokula giden iki kardeş, İzmir Marşı'nı söylerken heyecanları ve sempatiklikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar tebrik ettikleri çocukları sokakta müzik yapmak yerine okulları için ders çalışmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Cüneyt Şengül, en çok İzmir Marşı'nı çalarken heyecan duyduğunu söyledi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini dile getiren Cüneyt Şengül, Atatürk'ü çok seviyorum. Çünkü bizi düşmanlardan korudu. İzmir Marşı'nı da çok seviyorum. Sürekli çalıyorum dedi.