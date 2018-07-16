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(Görüntülü) Sokak köpeğinin sahne keyfi kısa sürdü

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "5. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali"nin son gününe, sahneye çıkan sokak köpeği damgasını vurdu. Halk oyunları ekibi gösterisini sunarken bir anda sahne kenarında...

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "5. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali"nin son gününe, sahneye çıkan sokak köpeği damgasını vurdu. Halk oyunları ekibi gösterisini sunarken bir anda sahne kenarında siyah renkli kulağı küpeli bir sokak köpeği belirdi. Sahneye çıkan ve bir süre ekibin gösterisini izleyen köpek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Göreme Belediyesi'nin düzenlediği festival, 12 Temmuz?da bitti ve 15 Temmuz özel gösterisiyle son buldu. Festivale katılan Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Samsun, Kırşehir, Bursa ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel gösteriminde bulundu. Gösteriyi, yerli ve yabancı çok sayıda turist ilgiyle izledi. Bu sırada gösterinin yapıldığı meydana giren ve sahne kenarında bir süre bekledikten sonra, halk oyunları ekibi gösterisini sunarken sahneye çıkan siyah renkli sokak köpeği, herkesin ilgi odağı oldu. Kısa bir süre sahnede halk oyunları gösterisini izleyen köpek, bir görevlinin müdahalesi ile sahneden indi ve bir genç de kucaklayarak etkinliğin yapıldığı alandan uzaklaştırıldı. Köpeğin sahneye çıkışı ve görevliler tarafından indirilişi ve gencin kucaklayıp götürüşü, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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