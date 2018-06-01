Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aniden yağan yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Köpeğin girip ve çıkışı mağazanın güvenlik kamarasına yansıdı. İslahiye'de dün öğleden sonra aniden yağan ve yaklaşık 5 dakika süren yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Mağaza sahibi ve çalışanlarının müdahale etmediği sokak köpeği yağmurun dinmesinin ardında tekrardan girdiği kapıda çıkarak gözden kayboldu. Sokak Hayvan dostu mağaza işletmecilerinin şaşkın bakışları arasında sokak köpeğinin mağaza girip, daha sonra çıkması mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.
(Görüntülü) Sokak köpeği, yağmurdan korunmak için mağazaya sığındı
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aniden yağan yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Köpeğin girip ve çıkışı mağazanın güvenlik kamarasına yansıdı. İslahiye'de...
01 Haziran 2018 Cuma 15:58
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