(Görüntülü) Sokak hayvanlarına tam donanımlı sağlık hizmeti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, 5 yılda 50 bine yakın hayvana bakıldı. Tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat hayvanlara bakılan merkezde, 2 bin kedi ve köpek de sahiplendirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, bakıma muhtaç olan ya da kazalarda yaralanıp, sakat kalan hayvanların yaşatılması için 24 saat hizmet veriliyor. Bakımevinde tam donanımlı bir ambulans bir de hayvan transferlerinde kullanılmak üzere yarı donanımlı ambulans kullanılıyor. Gelen ihbarların niteliğine ve durumun aciliyetine göre sağlık görevlileri, kentin her noktasına en hızlıca giderek, olay yerinde hayvanlara ilk müdahaleyi yapıyor.



SAKAT KALAN HAYVANLARA BAKIM



Trafik kazası ya da başka nedenlerle sakat kalan hayvanların, yine bu merkezde uzman veterinerler tarafından bakımı yapılıyor. Bir süre barınakta bakıma alınan sakat hayvanlar, kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendiriliyor. Yaralanıp, sakat kalmayan, zehirlenen ya da herhangi bir nedenle hastalanan sokak havyaları ise iyileştirildikten sonra yine kısırlaştırılarak, bir süre bakıldıktan sonra 5199 sayılı 'Hayvan Hakları Kanunu' gereğince ya sahiplendiriliyor ya da tedavi için alındıkları adrese bırakılıyor. Kentin değişik noktalarında çok sayıdaki kedi evi ile kedilerin bakım ve beslenmeleri de yine bu merkezin hizmet alanında bulunuyor.



Veteriner Burak Alyaprak, geçici bakımevinde sokak hayvanlarına yaklaşık 50 kişilik ekiple baktıklarını söyledi. 7 gün 24 saat anlayışıyla çalıştıklarını belirten Alyaprak, tam donanımlı bir ambulans ve bir transfer aracıyla hayvanları bakımevine getirdiklerini bazen vatandaşların kendi imkanlarıyla hayvanları getirebildiğini söyledi. Kentin tamamına bir telefon kadar yakın olduklarını ve ihbar odaklı çalıştıklarını anlatan Alyaprak, "Trafik kazalarından enfeksiyon kapan hayvanlara kadar vatandaşlar bize telefonla bildiriyor. Biz de olay yerine gidip müdahale ettiğimiz hayvanı bakımevine getiriyoruz. Buraya getirdikten sonra daha kapsamlı bir muayeneden geçirip tedaviye alıyoruz. Hayvanların sağlık durumunu iyileştirmenin ardından 5199 sayılı kanun maddesi gereğince hayvanları ya sahiplendirip ya da kısırlaştırdıktan sonra aldığımız yere bırakıyoruz" dedi.



5 YILDA 50 BİNE YAKIN HAYVANA BAKILDI



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, 2014 ile 2019 yılları arasında, yaklaşık 50 bin hayvana bakıldı. 5 yılda sahipsiz 25 bin 710 kedi ve köpek tedavi edilirken, 6 bine yakın kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 1000'e yakın kedi ve köpek de tedavi amaçlı ameliyat edildi. Yine 5 yıl içinde tedavi hizmetlerinin ardından 2 bine yakın kedi ve köpek sahiplendirildi.



KAZA GEÇİREN KÖPEĞE YERİNDE MÜDAHALE



Öte yandan Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek olduğu ihbarını değerlendiren sağlık görevlileri, olay yerine tam donanımlı ambulansla gitti. Veteriner Alyaprak'ın olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sokak köpeği, iç kanama ve kırık şüphesiyle ambulansa alınarak, bakımevine götürüldü. Röntgeni çekilen ve detaylı kontrol edilen köpeğin kırığının olmadığı, çarpmanın etkisiyle travma geçirdiği tespit edildi. Tedavisi sürdürülen köpeğe sağlık görevlileri, renginin beyaz olması nedeniyle 'Pamuk' adını verdi. Pamuk, tedavisinin ardından kısırlaştırılıp, sahiplendirilecek.