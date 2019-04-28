(Görüntülü) Sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gönüllüleri, hafta sonunda kurulan halk pazarında açtıkları tezgahta derneğe bağışlanan giyim eşyalarını satarak, elde edilen gelirle barınaktaki hayvanların veteriner ve mama giderlerine katkı sağlıyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gönüllüleri tarafından hafta sonlarında kurulan halk pazarında kurulan tezgahta satılan giysiler vatandaşların ilgisini görüyor. Gönüllüler, sabahın erken saatlerinde kurdukları tezgahta derneğe bağışlanan giyim eşyalarını 3 ila 20 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuyor. Elde edilen gelir sokak hayvanlarının veteriner ve mama giderlerine ayrılırken, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar tezgaha yoğun ilgi gösteriyor. 'GELİR, TEDAVİ VE MAMA MASRAFLARINA GİDİYOR' Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Aylin Akyel, derneğe bağışlanan giyim eşyalarının yıkanıp, ütülendikten sonra sokak hayvanları yararına tezgahtaki pazarda satışa sunulduğunu söyledi. Akyel, "Keşan halkının ilgisi büyük. Biz gönüllü olarak buradayız. Burada kazandığımız tüm para, sokak hayvanlarının tedavisi ve maması için harcanıyor. Halkın tepkisi çok güzel. Özellikle her hafta ihtiyacı olmasa da gelip alan var. Fazla fazla para bırakan var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Giyecek eşya bağışı yapmak isteyenler de sergimize getirebilir" dedi. Dernekte gönüllü olarak çalışan Cemile Nişancı da, ilginin yoğun olduğunu ve vatandaşların uygun fiyatlara giyecek eşyası alarak, derneğe katkı sağladığını söyledi. 'ÇÖPE ATILACAĞINA KATKI SAĞLIYOR' Tezgahtan alışveriş yapan Aliye Ülker ise giyecek eşyalarının çöpe atılmak yerine geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, "Bu eşyalar çöpe atılacağına burada satılarak hem hayvanlara hem de insanlara katkı sağlıyor. Bu sayede doğa temiz kalıyor, emeğe saygı duyuluyor. Bu şekilde değerlendirilmesi bunlar çöpte çürüyecek. Bunlar hep insan emeği. Ayrıca yıkanmış mal hepsinden daha sağlıklıdır. İçindeki kimyasallar gidiyor. Fiyatlarda gayet uygun" diye konuştu.