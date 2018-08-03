(Görüntülü) Soğanlık Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni yapıldı

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL,()-KARTAL'da 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği "Soğanlık Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni" gerçekleşti. Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de cami, meydan, zemin altı otopark ve sosyal donatıların olduğu projenin temel atma töreni yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan "Soğanlık Merkez Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"ne; İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul milletvekilleri Osman Boyraz, İsmet Uçma ve Eyüp Özsoy ile çok sayıda AK Parti üyesi katıldı. Törenden önce, yapılacak caminin geçmişiyle ilgili bilgiler edindiğini belirten, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Takdir edersiniz ki CHP zihniyetiyle ilgili yönetilen bir belediye ve bu zihniyetin de yıllardır burayı ne pahasına olursa olsun, 'ben burada cami yaptırmayacağım' zihniyetiyle yönettikleri bir belediyeden bahsediyoruz. Geçmişiyle, bugünüyle bunların zihniyeti belli. " dedi. İBB BAŞKANI UYSAL KADİR TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Burada geçmişte yetersiz olan caminin yeniden yapılması adına ne kadar mücadele ettiğinden bahsettiler. O mücadelede aslında hepimiz biliyoruz ki, camilerimizi kendi bulunduğu bölgede hayır işlemek isteyen birçok insan, bir köşesinden tutup yaptırabilir. Ama burada ilçe belediyemiz buna yardımcı olmak yerine biraz yokuş yapınca sarpa sarmış. Büyükşehir'imiz bu işi sahiplenmiş" ifadelerini kullandı. 7 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK Projenin ayrıntılarına değinen Uysal, "Altında otoparkı, kuran kursu, taziye evi, önünde çay ocağı yanında cami görevlilerimiz için lojmanı, kısacası mahallede bütün işleri görebilecek bir alan. Altında 126 araç, gerisinde engelli ve motosiklet olmak üzere otopark. Üzerinde 7 bin kişinin namaz kılabileceği cami, kuran kursu, görevlilerimiz lojmanları, taziye evi. İnşallah burası güzel bir yer olacak" diye konuştu.