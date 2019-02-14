Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız
Üçlü zirveden sonra ortak bildiri

(Görüntülü) Sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki...

ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, alt katta yakılan odun sobasından çıkan kıvılcımlar, üst katta bezle kapatılan baca girişini tutuşturdu. Alev alan bezin, koltuğun üzerine düşmesiyle diğer eşyalar da alev alınca yangın büyüdü, evdekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar alevlere müdahale etmek isteyen Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz, dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi için de ambulans istendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devem eden 3 kişinin, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328