(Görüntülü) SMA'lı Mehmethan'ın tek hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek

MALATYA'da doğuştan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 2 teşhisi konulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen Mehmethan Bahçalı'nın (11) annesi Ayşe Bahçalı, 1,5 yıldır yatağa bağlı olan oğlunun hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.



Doğuştan, sinir sistemi hastalığı SMA TIP 2 teşhisi konulan Mehmethan, 1,5 yıl önce bronşit belirtilerinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Hastanede, Mehmethan'ın kalbi durdu. Müdahaleyle çocuğun duran kalbi çalıştırıldı. Mehmethan'ın 1 haftada 2 kez duran kalbi, elektroşok uygulanarak tekrar çalıştırıldı. Tedavi sürecinin ardından yatağa bağımlı hale gelen Mehmethan'ın babası, evi terk etti. Mehmethan'ı annesi yalnız bırakmadı. Konuşamayan ve hareket edemeyen oğluna devletin sahip çıktığını anlatan anne Ayşe Bahçalı şöyle dedi:



"Mehmethan hasta olduktan sonra eşim bizi terk etti. Oğlum yatağa bağımlı oldu ve o andan itibaren yaptığımız çağrılara devletimiz kayıtsız kalmadı. Oğlumun tedavisi ve yaşamını kolaylaştırması için gereken her şey yapıldı. Mehmethan, Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyordu, Malatya'daki mitinglerine katılıyordu. Sağlıklı olduğu dönemde tek hayalinin Cumhurbaşkanımız ile görüşmek olduğunu söylüyordu. Ben bir anne olarak mücadelemi sürdürüyorum ve oğlumu bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Ama oğlumun yarım kalmış hayalinin gerçekleşmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mehmethan'la görüşmesini istiyoruz. En azından oğlumun bu dünyadaki hayali gerçekleşsin."