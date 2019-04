(Görüntülü) Siyaseti bırakan Şengül tavuk besliyor, bahçeyle uğraşıyor

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, () - AK Parti İzmir İl eski Başkanı Aydın Şengül (50), göreviyle birlikte siyaseti de bıraktı. Menemen'deki evinde zamanının büyük kısmını spor yapıp, bahçesiyle ilgilenerek ve tavuklarını besleyerek, geçiren Aydın Şengül, artık çocuklarıyla daha fazla ilgilenmek istediğini söyledi. AK Parti İzmir İl eski Başkanı Şengül, 31 Mart yerel seçiminin ardından görevinden istifa etti ve ailesi ile özel hayatına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Eşi Nuriye Şengül ile çocukları Güler Serra (20), Sudenur (19) ve Muhammed Emir'i (16) hayata hazırlamak istediğini söyleyen Aydın Şengül, bunun dışında kendisinin de birçok projesinin olduğunu, yoğun olarak bunlarla ilgileneceğini belirtti. Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ağaçlar, güller ve tavuklarla da ilgilenen Şengül, spor yapıyor, güzel havalarda ise yüzüyor. İl başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra siyaseti de bıraktığını dile getiren Aydın Şengül, istifasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İl başkanlığından önce AK Parti Genel Merkezi tarafından çağrıldığını ve kendisine görev verildiğini aktaran Şengül, "Görev süremde yerel seçimler, genel seçimler, kongreleri atlattık. İl başkanlığı görevini yürütürken, kafamızın arkasında hiçbir hesap kitap olmadan hakikaten başarılı olmak adına ne yapılması gerekiyorsa onları yaptık. Sonuçta İzmir'de yerel seçimlerde başarılı olduk. AK Parti'nin İzmir'de aldığı en yüksek oyu aldık. Bu oyu alırken de biz adaya bağlı olarak almadık. İzmirlinin ciddi bir bıkkınlığı vardı. Biraz bundan dolayı tepki oldu. Bizim de teşkilatlar olarak iyi bir çalışmamız oldu" dedi. Bazı adayların 2014 yerel seçiminde oyları bölmesi nedeniyle AK Parti'nin 7 ilçe kazandığını açıklayan Şengül, "Aldığımız belediyeleri oralardaki bölünmeden dolayı aldık. Yüzde 35- 36 ile aldığımız belediyeler oldu. Her parti kendisi seçime gitti. Bu seçimlerde her parti kendi seçime girseydi biz 4 değil, 15 belediye alıyorduk. Neredeyse belediye sayısını 2 katına çıkarıyorduk" dedi. 'DEDİKODULAR SÖYLENMEYE BAŞLANDI' Görev yaparken, kimsenin karşısında eğilmediğini dile getiren Aydın Şengül, inandığı doğrulardan asla taviz vermediğini söyledi. Bu seçim sürecinde de birilerinin gelip, müdahale etmeye, yönlendirmeye çalıştığını; fakat buna izin vermediğini kaydeden Şengül, şöyle konuştu: "Burada teşkilatın sorumlusu benim. Teşkilatın bir sıkıntısı, derdi olduğunda her şey benden soruluyor. Ben de teşkilatın menfaatlerini, çıkarlarını düşündüm. Milletin bireysel, kendi egolarını, kendi çıkarlarını tatmin edecek şeylerden uzak durdum. Ciddi de başarılı olduk. Bu süreçte birçok kişinin ayağına bastık, rahatsız oldular. Rahatsız olunca bizimle ilgili, içeriği dolu olmayan bir sürü dedikodular söylenmeye başlandı. Kızdım. O kızgınlığımdan dolayı böyle bir karar aldım." 'BAKAN OLACAKSIN, DESELER BİLE EN UFAK İSTEĞİM YOK' 10 yıl önceki halinden çok farklı yapıda olduğunu belirten Aydın Şengül, şunları söyledi: "O zamanlar bazı şeylerin farkında da değildim. Geçen süreç içerisinde insanları tanımaya, hissetmeye, bazı şeyleri görmeye başladık. Görünce de dayanamadık. Artık siyaseti bıraktım. Bana 'Bakan olacaksın' deseler bile en ufak isteğim yok. Hepsini gördüm. Bakanlık, genel müdürler ne yapar; bütün o süreçleri gördüm. Kendimi vatanıma, milletime, partime borçlu hissettiğim için il başkanlığı görevini yürüttüm." Aydın Şengül, "Partiden istifasınız veya ihracınız söz konusu olur mu?" sorusuna ise "İhraç etmezler. Ben de partimden istifa etmem ama aktif siyaseti düşünmüyorum. Bana başka partiden makam teklifleri gelse de asla kabul etmem. Gitmem. Partimi seviyorum. Partimin kendini toparlayacağına inanıyorum; fakat bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Umarım ki parti kendini toparlar" yanıtını verdi.